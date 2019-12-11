Osmangazi'de bir evin kaçak bölümü yıkıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Reyhan Mahallesi'nde bir evin kaçak bölümünü yıktı.



Kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, Reyhan Mahallesi'nde bir evin bahçesine kaçak bölüm yaptığını tespit etti. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 'İmar Barışı' kapsamına girmediği tespit edilen kaçak bölümün, kanuni işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. - BURSA