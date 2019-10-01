Osmangazi'de birimler arası futbol turnuvası başladı

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl 11.'sini düzenlediği Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı.



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Birimler Arası Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yaptı. Altınova Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın açılış töreninde konuşan Başkan Dündar, düzenledikleri sportif ve kültürel etkinlikler ile belediye çalışanlarını stresten uzaklaştırıp, personel arasındaki kaynaşmayı artırdıklarını belirtti. Birimler Arası Futbol Turnuvası'nı bu yıl 11. kez düzenlediklerini ifade eden Dündar, "Her yıl olduğu gibi bu yılki turnuvanın da dostluk içinde geçmesini temenni ediyorum. Allah, sakatlık vermesin. Sporda hırs ve mücadele var ama kavgaya yer yok. Bunu en iyi şekilde gösteriyoruz. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.



Başkan Dündar, santra noktasında ilk vuruşu yaparak turnuvayı başlattı. Turnuvanın açılış maçında, Özel Kalem-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü 7-2 mağlup ederek turnuvaya farklı bir galibiyetle başladı. Günün ikinci maçında ise Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü 2. takımını 2-0 yendi.



Toplam 12 takımın katıldığı turnuvada, her akşam 2 maç oynanacak. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın final maçı ise 1 Kasım'da oynanacak. - BURSA