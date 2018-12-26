Osmangazi'de Bowling Heyecanı

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Anatolium Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bowling turnuvasına personelin ilgisi yoğun oldu.

Belediye çalışanlarının iş stresini azaltarak, keyifli vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen turnuvaya 7 kişiden oluşan 28 takım katılım sağladı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde en yüksek puanları alan 10 takım final için kıyasıya mücadele edecek. 4 gün sürecek turnuva, 28 Aralık Cuma günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.