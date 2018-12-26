Osmangazi'de Bowling Heyecanı
1 saat önce
Kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak için yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenleyen Osmangazi Belediyesi'nin son programı 'Birimler Arası Bowling Turnuvası' oldu.
Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Anatolium Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bowling turnuvasına personelin ilgisi yoğun oldu.
Belediye çalışanlarının iş stresini azaltarak, keyifli vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen turnuvaya 7 kişiden oluşan 28 takım katılım sağladı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde en yüksek puanları alan 10 takım final için kıyasıya mücadele edecek. 4 gün sürecek turnuva, 28 Aralık Cuma günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:39 Kaynak: Bültenler
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