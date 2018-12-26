Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Bowling Heyecanı

Osmangazi'de Bowling Heyecanı

1 saat önce

Kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak için yıl içerisinde çeşitli organizasyonlar düzenleyen Osmangazi Belediyesi'nin son programı 'Birimler Arası Bowling Turnuvası' oldu.

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Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Anatolium Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bowling turnuvasına personelin ilgisi yoğun oldu.

Belediye çalışanlarının iş stresini azaltarak, keyifli vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen turnuvaya 7 kişiden oluşan 28 takım katılım sağladı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde en yüksek puanları alan 10 takım final için kıyasıya mücadele edecek. 4 gün sürecek turnuva, 28 Aralık Cuma günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:39 Kaynak: Bültenler

Osmangazi Belediyesi, Güncel
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