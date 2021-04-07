Osmangazi'de camiler bir bir yenileniyor - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nin Demirtaş Sakarya Camii'nde yürüttüğü abdestlik ve engelli tuvaletlerinin yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilere nefes aldırmak, ibadetin dışında camileri vatandaşların buluşup birlikte vakit geçirebilecekleri yere dönüştürmek için büyük bir çaba harcıyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gelen talepler doğrultusunda ilçedeki pek çok camide çevre düzenleme, abdestlik, tuvalet ve çay ocağı gibi müştemilat yapım çalışmalarını sürdürüyor. Demirtaş Sakarya Camii'nde geçen yıl tamamlanan çevre duvarı ve bahçe düzenleme çalışmalarının ardından başlatılan abdestlik ve engelli tuvaletleri ile müştemilat deposu yapım çalışmalarında sona geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların talebi doğrultusunda Demirtaş Sakarya Camii'nde başlattıkları çalışmanın bitme aşamasına geldiğini, kısa süre içinde hizmete açılacağını belirtti. Demirtaş'ın imar planlarının revize edilmesinin ardından Osmangazi'nin en hızlı büyüyen yeni gelişim bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "Bu gelişimle birlikte vatandaşlarımızdan gelen talepler de arttı. Bu talepler doğrultusunda Sakarya Camimiz'de geçtiğimiz yıl çevre duvarlarının yapımı ile cami bahçesinde zemin kaplama çalışmaları yaptık. Ardından abdestlik, bay, bayan ve engelli tuvaletlerinin yapımına başladık. Yaklaşık 100 metrekarelik alanda yaptığımız abdestlik ve tuvaletlerin kaba inşaatı bitti. Tesisat ve seramiklerin döşemesi devam ediyor. Çevre düzenlemelerinin de tamamlanmasının ardından Sakarya Camimiz sadece ibadet için değil, mahalle insanımızın bir araya geldiği buluşma noktası olacak. İnşallah, kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu. - BURSA