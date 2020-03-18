Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi

6 saat önce

Türkiye'de yeni tip korona virüsü vak'asının görülmesinin ardından hijyen çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camileri temizleyip ilaçlıyor.

Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi, System.String[]

Türkiye'de yeni tip korona virüsü vak'asının görülmesinin ardından hijyen çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camileri temizleyip ilaçlıyor.


Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları olan pazar yerleri, parklar ve meydanların ardından şimdi de camilerde gerekli tedbirleri alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk korona virüsü vak'asını açıklamasının ardından tedbiri bir an olsun elden bırakmayan Osmangazi Belediyesi, vatandaşların bir araya geldiği ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İvaz Paşa Camii ilaçlandı. Caminin halıları belediye ekipleri tarafından yıkandı ve vatandaşların dokunarak hastalık kapabileceği tüm bölümler silinerek temizlendi.


Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile birlikte İvaz Paşa Camii'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren bizzat çalışmaların içerisinde yer almaya özen gösteren Başkan Dündar, "Bütün dünyanın başına bela olan korona virüsüne karşı ülkemizde de ciddi tedbirler aldık. Devletimiz tarafından alınan kurallar çerçevesinde şuanda hayatımız yeniden şekillenmiş durumda. Bu virüs, insanlık adına ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Bu virüse karşı en temel mücadele şekli temizlik. Bizler, hem inancımız hem de sahip olduğumuz kültürümüz ile temizliğe önem veren bir toplumuz. İnşallah temizliğimiz sayesinde ülke olarak bu virüsü en az zararla atlatırız. Belediye olarak bu mücadelede elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, pazar alanları gibi yerleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. İlçemizdeki 340 caminin dezenfekte edilmesi için de çalışma yürütüyoruz. Camilerin hem genel temizliğini yapıyoruz, hem de dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. İlk olarak camileri ilaçlıyoruz. Ardından 140 derecelik bir buhar ile dezenfeksiyon yapıyoruz. Son olarak ise 100 derecelik bir su ile halıların temizliğini yaparak, caminin tüm duvar ve pencerelerini siliyoruz. Allah, bizi bu hastalıktan korusun" dedi.


Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da, korona virüsü tehdidinin devam ettiğini belirterek, "Devletimizin bu virüsle mücadele konusunda aldığı kararların uygulanması çerçevesinde biz de Osmangazi Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarımız ile birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Osmangazi Belediyemiz, camilerin dezenfekte edilmesi için bir çalışma başlattı. Dileğimiz korona virüsü tehdidini en az zarar ile atlatabilmektir. Gerek devletimiz gerekse biz mahalli idareciler gerekli tedbirleri alıyoruz. Ancak asıl önemli olan vatandaşlarımızın alacağı şahsi tedbirler. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi için gerekli her şey yapılıyor. Rabbim inşallah bu virüsü en zararla atlatmamızı sağlar. Virüs tehdidinin olmadığı güzel günlere kavuşmamızı diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:41 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:10:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'de camiler dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]