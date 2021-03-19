Osmangazi'de camiler güzelleşiyor - Son Dakika

Osmangazi'de camiler güzelleşiyor

19.03.2021 16:39
Osmangazi'de camiler güzelleşiyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde Hacı Halit Cami için inşa ettiği ek hizmet binasındaki çalışmaları tamamladı.

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'nde Hacı Halit Cami için inşa ettiği ek hizmet binasındaki çalışmaları tamamladı. Kur'an kursu olarak faaliyet gösterecek olan ek hizmet binası, cami cemaatinin ve mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. İlçedeki birçok caminin dış cephe yenilemesi, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi'ndeki Hacı Halit Camii'ne ek hizmet binası inşa etti. Cami cemaatinin talebi doğrultusunda 150 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen ek hizmet binasının içerisinde Kur'an kursu, abdesthane, öğretmen odası, cami dernek odası ve helalar yer alıyor. Yaklaşık 545 bin TL kaynak kullanılarak inşa edilen ek hizmet binası, cami cemaatinin ve mahalle sakinlerinin istifadesine sunuldu. Osmangazi Belediyesi, hizmet binası ile birlikte caminin bahçesinde çevre düzenleme çalışması yürüterek Küplüpınar Mahallesi'ne nefes aldıran bir sosyal alan da kazandırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, cuma namazı sonrasında AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte Hacı Halit Cami ek hizmet binasını gezdi. İlçedeki camilere ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda birçok hizmet götürdüklerini belirten Başkan Dündar, "Geçtiğimiz sene bir yaz günü yine cuma namazı için geldiğimiz Hacı Halit Cami'nin ek hizmet binasının inşaatını başlatmıştık. Aradan bir yıl geçmeden bu projemizin inşaatını bitirdik. Manevi değerlerinin yanı sıra mahalle halkı için buluşma noktası da olan camilerimize yönelik birçok hizmet gerçekleştiriyoruz. Cami etrafını açarak meydanlar oluşturmak, camilerin dış cephe ve çevre düzenlemelerini yaparak mahallelilerin ortak ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları ortaya koymak bu hizmetlerimizden bazıları. Bugün hizmete açtığımız ek hizmet binasının içerisinde Kur'an Kursu, cami derneği, çay ocağı, abdesthaneler ve tuvaletler yer alacak. Güzel bir bahçe ile mahalleye nefes aldıran bir alan ortaya çıkardık" dedi.

Küplüpınar Mahallesi'ne bugüne kadar birçok hizmette bulunduklarını dile getiren Başkan Dündar, "Geçen yıl Yeşildağ Spor Kulübü için modern bir hizmet binası inşa ettik. Asfalt kaplama ve yama çalışmaları, tretuvar düzenlemeleri ve kamulaştırmalar gibi birçok hizmetimiz oldu. Allah bizlere bu hizmetleri sürdürmeyi nasip etsin. Hacı Halit Camii ek hizmet binası, mahallemiz için hayırlı olsun. Allah burada Kur'an öğrenecek olan çocuklarımıza zihin açıklığı versin" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'de camiler güzelleşiyor
Osmangazi'de camiler güzelleşiyor
Osmangazi'de camiler güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de camiler güzelleşiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var
Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti Doğal gaz patlaması facia yarattı! 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti         
16:57
Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor Bilim insanları araştırdı: Korona en çok öğle saatlerinde ortaya çıkıyor         
16:34
Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı         
16:33
Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu Folyoya sarılı çuval içinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
16:01
Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı Pavyona çevrilen lokantalara baskın! İçeri giren ekipler gördükleri karşısında şaşıp kaldı         
15:51
İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi         
15:37
Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı         
15:15
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 17:17:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'de camiler güzelleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei