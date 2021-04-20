Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği - Son Dakika

Osmangazi'de camilerde ramazan temizliği

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Camilerdeki halılar vakumlu mobil yıkama aracı ile yıkanırken, korona virüs salgınına karşı cami içleri, şadırvanlar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getiriliyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçe halkının ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları adına Ramazan ayında başlattığı cami temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İlçe genelindeki 355 caminin tamamında yürütülecek olan çalışmalar kapsamında camilerdeki halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, camlar, kapılar, mihraplar, minberler, kürsüler, ayakkabılıklar, duvarlar ve avizeler büyük bir titizlikle siliniyor. Ayrıca korona virüs salgınına karşı cami içleri, şadırvanları ve ortak kullanım alanları ekipler tarafından dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getiriliyor. Günde ortalama 10 caminin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmasını yapan ekipler, Ramazan ayının başlamasından bugüne kadar toplam 250 camide çalışma yürüttü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ile birlikte İvaz Paşa Camii'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Osmangazililerin daha temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak ülkemizde ilk korona virüs vakasının göründüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana ilçemiz genelindeki 821 kamu binasında 15 günlük periyotlar halinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizdeki ibadethanelerde detaylı bir temizlik çalışması başlattık. Ekiplerimiz, ilçe genelindeki 355 cami, mescid ve cemevinde çalışmalar yürütüyor. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında camilerimiz Ramazan ayında teravih namazına kapalı olsa da vatandaşlarımız diğer vakit namazlarında ibadetlerini temiz bir şekilde yerine getirebilsinler istiyoruz. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun" dedi.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun da yürütülen temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının merkezden en uç noktaya kadar ilçe genelindeki tüm camilerde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.