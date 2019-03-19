Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Çanakkale Konferansı

Osmangazi'de Çanakkale Konferansı

39 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yılı dolayısıyla 'Çanakkale Zaferi' konulu konferans düzenledi.

Osmangazi'de Çanakkale Konferansı, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yılı dolayısıyla 'Çanakkale Zaferi' konulu konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hacer Karabağ, Çanakkale Savaşı'nın bilinen ve bilinmeyen yönlerini anlattı.

Soğanlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Dr. Hacer Karabağ, yaptığı sunum ile Çanakkale Savaşı'nda verilen mücadeleyi ve bugüne kadar gün yüzüne çıkarılmamış fotoğraf ve mektup kayıtlarını gözler önüne serdi. Çanakkale Zaferi'nin Türk toplumu adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Karabağ, "Yaşanan savaşta adeta bütün dünya, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını istiyordu. O günün şartlarında bu millet yokluklar içerisinde ülkesini savunmak adına zorlu bir mücadeleye girdi ve destansı bir zafer kazandı. Bizim bunun bilincinde olarak milletimize ve devletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Çanakkale Savaşı'nda yaşananları tüm detaylarıyla bilip, hayatımız boyunca unutmayarak geleceğe aktarmalıyız. Tarih tekerrürden ibarettir. Ancak biz geçmişi bilir ve ona göre yaşarsak tarih tekerrür etmeyecektir. Çanakkale Zaferi, milletimiz için bir dönüm noktasıdır" dedi.

Her yıl zaferin gururunu bir kat daha fazla yaşamamız gerektiğini söyleyen Dr. Hacer Karabağ, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Karabağ, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı Sosyal Medya Fenomeni Olmak İsteyen Sürücü Para Cezasından Kurtulamadı Gazeteci Ahmet Altan, Cumhurbaşkanına Hakaretten Hakim Karşısına Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 17:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Çanakkale Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]