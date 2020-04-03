Osmangazi'de Dezenfekte ve Sosyal Mesafe Üst Düzeyde - Son Dakika

Korona virüse karşı ilçe genelinde toplu kullanım yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda tedbirlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, hem belediyeye gelen vatandaşların hem de belediye personelinin sağlığını düşünerek merkez hizmet binasındaki tedbirleri de üst seviyede tutuyor.



Bursa'nın en kalabalık ilçesinde halk sağlığı için korona virüse karşı çalışmalara aralıksız devam eden Osmangazi Belediyesi, hem vatandaşların hem de belediye personelinin sağlığı için belediye hizmet binası içerisindeki tedbirleri arttırdı. Alınan tedbirler kapsamında belediyeye gelen vatandaşların bina girişinde ateşi ölçülüyor. Ayrıca vatandaşların daha hijyenik ortamda işlemlerini yapılabilmesi adına sosyal mesafe tedbirleri uygulanıyor. Belediyedeki bütün işlemler, binanın giriş katındaki hizmet masalarından gerçekleştiriliyor. Belediye görevlilerinden sıra numarasını alan vatandaşların herhangi bir yere temas etmemesi sağlanıyor. Sırası gelen vatandaşın işlemini gerçekleştirirken, belediye personeliyle arasındaki sosyal mesafenin korunmasına da özen gösteriliyor.



Yapılan bu uygulamaların yanı sıra belediye binası, hem belediyeye gelen vatandaşların hem de belediye personelinin sağlığının korunması adına periyodik aralıklarla baştan aşağıya dezenfekte ediyor. - BURSA