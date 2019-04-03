Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyor
15 dakika önce
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar sona erdi.
Osmangazi Belediyesi
tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenecek olan Osman Gazi
'yi Anma ve Bursa
'nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar sona erdi. 5-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek şenlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalılara bayram havası yaşatacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:39
Belediyedeki Kavgada Kendi Silahı ile Yaralandı
İller Bankası'na En Borçlu Belediye Bursa
Bu Dondurmayı Yiyenin Ağzından Duman Çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı