Son Dakika Haberleri: Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyor

Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyor

15 dakika önce

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar sona erdi.

Osmangazi’de fetih coşkusu başlıyor, System.String[]
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri için hazırlıklar sona erdi. 5-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek şenlikler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalılara bayram havası yaşatacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:39 

Ekonomi
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