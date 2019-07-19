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Osmangazi'de gençler hünerlerini sergiledi

55 dakika önce

Osmangazi Belediyesi'nin Yeşil Bursa Kız İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (YİHMED) ile ortaklaşa düzenlediği yaz okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Başkan Mustafa Dündar'ın elinden sertifikalarını aldı.

Osmangazi'de gençler hünerlerini sergiledi, System.String[]
Osmangazi Belediyesi'nin Yeşil Bursa Kız İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (YİHMED) ile ortaklaşa düzenlediği yaz okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Başkan Mustafa Dündar'ın elinden sertifikalarını aldı.

"Geleceği Şansa Bırakmıyoruz" düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde eğitimlere aralıksız devam eden Osmangazi Belediyesi, YİHMED ile başlattığı yaz kursuyla öğrencilere Kur'an-ı Kerim, tezhip sanatı, hat sanatı, naht sanatı, okçuluk, rölyef, çini, butik pasta, gitar ve drama kursları verdi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde eğitim gören toplam 50 kursiyer, bir aylık eğitimleri sonunda hünerlerini sergiledi.

Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Okulların kapanmasıyla çocuklarımızın yaz aylarını güzel bir şekilde değerlendirebilmeleri için bilgi evlerimizde kurslar düzenliyoruz. Öğrencilerimiz burada gelenekli sanatlar eğitimi alarak becerilerini geliştiriyor. Ayrıca robotik kodlama öğrenen kursiyerlerimiz, teknolojik bilgi ediniyor. Katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sergi açılışının ardından öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Dündar, çocuklarla pasta keserek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:52 Kaynak: İHA
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