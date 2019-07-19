Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de gençler hünerlerini sergiledi
Son Dakika Güncel Haber

Osmangazi'de gençler hünerlerini sergiledi

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin YİHMED ile ortaklaşa düzenlediği yaz okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Başkan Dündar'ın elinden sertifikalarını aldı.

Osmangazi'de gençler hünerlerini sergiledi, System.String[]

Başkan Dündar Öğrencilere Sertifikalarını Verdi

"Geleceği Şansa Bırakmıyoruz" düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nde eğitimlere aralıksız devam eden Osmangazi Belediyesi, YİHMED ile başlattığı yaz kursuyla öğrencilere Kur'an-ı Kerim, tezhip sanatı, hat sanatı, naht sanatı, okçuluk, rölyef, çini, butik pasta, gitar ve drama kursları verdi. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde eğitim gören toplam 50 kursiyer, bir aylık eğitimleri sonunda hünerlerini sergiledi.

Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Okulların kapanmasıyla çocuklarımızın yaz aylarını güzel bir şekilde değerlendirebilmeleri için bilgi evlerimizde kurslar düzenliyoruz. Öğrencilerimiz burada gelenekli sanatlar eğitimi alarak becerilerini geliştiriyor. Ayrıca robotik kodlama öğrenen kursiyerlerimiz, teknolojik bilgi ediniyor. Katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Sergi açılışının ardından öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Dündar, çocuklarla pasta keserek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmangazi Belediyesi, Bilgi Evleri, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geliyor Son dakika! Hakurk ve Bitlis'ten acı haber geldi: 2 askerimiz şehit oldu Jean Claude Van Damme'ın Türkiye gelir gelmez ilk isteği şaşırttı Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 17:08:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de gençler hünerlerini sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]