Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği - Son Dakika

Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği

20.04.2021 12:56
Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün 5 farklı noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor.

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayı boyunca her gün 5 farklı noktada vatandaşlara sıcak yemek dağıtıyor. Pandemi nedeniyle yemekleri paket olarak, yada vatandaşların getirdikleri kaplara koyarak dağıttıklarını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, "Osmangazi'de sofralar ayrı, gönüller bir" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da pandemitedbirleri nedeniyle kalabalık iftar sofraları kurulamıyor. Manevi iklimin en yoğun yaşandığı ramazan ayında vatandaşları unutmayan Osmangazi Belediyesi, Elmasbahçeler Otoparkı, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi, Soğanlı Kültür Merkezi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi'ndeher gün2 bin500 kişiye 3 çeşit yemek dağıtıyor.Osmangazi Belediyesi'nin 5 merkezde yemek dağıtımı, sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde, 17.00 ve 18.00 saatleri arasında yapılıyor.

Yaşanan salgın ve kısıtlamalar nedeniyle bu yıl da,vatandaşlarla aynı sofraları paylaşamadıklarını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Pandemi kurallarından dolayı bu yıl da 'Osmangazi'de sofralar ayrı, gönüller bir'. Gönlümüz, iftar sofralarında vatandaşlarımızla birlikte olabilmekten yana. İnşallah, bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde geçirdiğimiz son ramazan olur ve özlediğimiz ramazanlara kavuşuruz" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl 5 farklı noktada vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Dündar, "Osmangazi'nin 5 farklı noktasında günlük 2 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtıyoruz. Bu yıl da, pandemi kuralları çerçevesinde yemekler iftar çadırlarında değil, paket olarak, ya da vatandaşlarımızın yanlarında getirdikleri kaplarına konularak veriliyor. Yemek dışında, Somuncu Baba fırınımızdan her gün 6 bin ekmeği vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bunun dışında belediyemizde kayıtlı 16 bin vatandaşımıza erzak dağıtımımız da devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha vatandaşlarımızın ayını kutluyorum. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği
Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği
Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği
Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği
Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği
Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği
Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği

Osmangazi Belediyesi, iftar yemeği, Osmangazi, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de günlük 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği - Son Dakika


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