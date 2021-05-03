Osmangazi'de, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek - Son Dakika

Osmangazi'de, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek

03.05.2021 00:57
Osmangazi'de, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek, System.String[]

Yılın 12 ayı sıcak çorba ve yemeğin piştiği Soğanlı Kültür Merkezindeki Osmangazi mutfağında, ramazan ayıyla birlikte hareketlilikte arttı.

Yılın 12 ayı sıcak çorba ve yemeğin piştiği Soğanlı Kültür Merkezindeki Osmangazi mutfağında, ramazan ayıyla birlikte hareketlilikte arttı. Osmangazi'de günde 2 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Her gün 4 çeşit yemeğin piştiği mutfaktaki çalışanlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Mutfağımızda, her gün 2 bin 500 kişilik sıcak yemek, usta aşçılarımız tarafından pişirilerek, hijyenik ortamda vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Osmangazi'de sofralar ayrı olsa da, gönüller bir" dedi.

Sosyal Belediyecilik alanında bu güne kadar pek çok örnek projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, ramazan ayında sıcak yemek, somun ekmeği ve erzak yardım paketleri ile vatandaşın yüzünü güldürüyor. Yılın 12 ayı sıcak çorbanın piştiği Soğanlı Kültür Merkezi Aşevinde, ramazan ayı ile birlikte faaliyetler daha da yoğunlaşıyor. Usta ellerde hazırlanan farklı lezzetler,Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya Kimsesizler Aşevinde vatandaşlarla buluşuyor.

Mutfakta çalışanlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Soğanlı Kültür Merkezimizdeki mutfağımızda hazırladığımız günlük 2.500 kap sıcak, şehrin 5 farklı noktasında vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yemeklerimizin bir kısmı burada arkadaşlarımız tarafından paketleniyor, bir kısmı da kazanlarla dağıtım merkezlerine gidiyor. Dileyen vatandaşlarımız hazırlanan paketlerden, dileyen vatandaşlarımız da, evlerinden getirdikleri kaplarıyla sıcak ve lezzetli yemeklerini alıyor" dedi.

Yemeğin dışında, hazırladıkları 16 bin erzak paketi ile Somuncu Baba Gönül Fırınında pişen günlük 6 bin ekmeğinde yine aynı şekilde vatandaşlara ulaştırıldığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ramazan ayı boyunca sıcak yemek, erzak, somun ekmek ve diğer yardımlarımızla birlikte toplam 371 bini aşkın yardımı insanımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız, sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini eksiz yerine getirmek. Bunun için ekiplerimizle sahada dolaşıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek tek ulaşıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olmak. Çok şükür bunu da başardığımızı düşünüyorum" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de, günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek - Son Dakika


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