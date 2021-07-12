Üye Girişi
Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek - Son Dakika

Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek

12.07.2021 11:56

Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek Başkan Dündar: "İlçemizdeki kaliteli sağlık hizmetlerinin sayısını arttırarak vatandaşlarımıza sağlıklı bir gelecek sunmak istiyoruz.

Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek

Başkan Dündar: "İlçemizdeki kaliteli sağlık hizmetlerinin sayısını arttırarak vatandaşlarımıza sağlıklı bir gelecek sunmak istiyoruz."

BURSA - İlçedeki yaşam standartlarını yükseltmek için altyapıdan, çevreye, kültür sanattan, sosyal hizmetlere kadar her alandaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, sağlıkta da yatırımlarına devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hamitler Mahallesi'nde inşaatı devam Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.

Hastanelerin yükü hafifleyecek

Pandemi ile birlikte sağlık alanındaki yatırımların öneminin bir kat daha arttığına dikkati çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi'nin, her köşesinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha da kolay ulaşabilmesi için çalıştıklarını vurguladı. Hamitler Mahallesi'ne kazandırılacak aile sağlığı merkezinin, mahallenin ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra bölgedeki hastanelerin de yükünü hafifleteceğini belirten Başkan Dündar, "Pandemi ile birlikte ne kadar elzem bir ihtiyaç olduğunu fark ettiğimiz aile sağlığı merkezlerinin sayısını arttırarak Osmangazi'de yaşayanlara sağlıklı bir gelecek sunmak istiyoruz." dedi.

"Kısa süre içerisinde hizmete açacağız"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in de katıldığı yatırım inceleme gezisinde proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, 100 binin üzerinde vatandaşın faydalanacağı aile sağlığı merkezinin kısa sürede hizmete açılacağını müjdeledi.

Osmangazi yatırımlarla büyüyor

Hamitler Mahallesi'nin de Osmangazi İlçesi gibi sürekli büyüyüp geliştiğinin altını çizen Başkan Dündar, mahallenin gelişimi ile paralel olarak ihtiyaçlarının da arttığını hatırlattı. Başkan Dündar, "Bölge halkının talebi üzerine kısa sürede projelendirerek inşasına başlanan merkez, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra civardaki hastanelerin yükünü hafifletmesi açısından da oldukça önemli. Yapmış olduğumuz parklar, kapalı pazar alanları, spor tesisleri ve meydanlar, Hamitler Mahallemizin gelişimine ciddi katkılar sağlıyor. Yakın zamanda hizmete açacağımız Macera Park ve inşası hızla devam eden aile sağlığı merkezimiz Hamitler'in bu gelişimine verebileceğimiz en somut örneklerden sadece ikisi. 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Hamitler Macera Parkı, bölgeye çok büyük bir değer katarken Bursa'daki adrenalin tutkunları ve macera severlerin buluşma noktası da olacak. Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nu ise bölge halkına geniş kapsamlı sağlık hizmeti sunacak" dedi.

"Osmangazi'nin her köşesinde bir hizmet"

Hamitler'deki incelemelerde hazır bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise yaptığı açıklamada "Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu, vatandaşımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almasına vesile olacak. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Osmangazi'nin her köşesinde bir hizmet yapılıyor. Kentimizi yatırımlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine, böyle önemli bir yatırımı Hamitler Mahallemize kazandıracakları için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir de, Osmangazi'nin her mahallesinin yatırımlarla donatıldığına dikkat çekerek, hizmetlerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Hamitler Aile Sağlığı Merkezi'nde neler olacak?

Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi'nde çalışmaları devam eden Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu toplam 2 bin 165 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa ediliyor. Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu olmak üzere iki bağımsız bölümden oluşacak merkezde içerisinde 5 adet muayene odası, engelli polikliniği, tıbbi müdahale odası, aşılama bebek/çocuk izlem odası, gebe izlem ve aile planlaması odası, bebek bakım odası, laboratuvar, mutfak, bekleme salonu, danışma ve tuvaletler yer alacak. 112 Acil İstasyonu'nun içerisinde ise koordinasyon odası, teknik oda, bay bayan dinlenme odası, mutfak ve depo bulunacak. Hamitler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu'nun dış bölümünü ise 10 araçlık otopark, 2 araçlık ambulans otoparkı ve yeşil alan bölümleri oluşturacak.

Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek
Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek
Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek
Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek

Osmangazi, 112 Acil, Hisarcık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 16:25 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı CHP, 16:15 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım 14:35 İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor 14:03 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş 13:37 Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak 13:23 Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak

Son Dakika Haberleri
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
14:54 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.         
16:33
Her alanda dipteyiz! EURO 2020'de en çok para kazanan takım İtalya oldu, Türkiye masrafları bile çıkartamadı Her alanda dipteyiz! EURO 2020'de en çok para kazanan takım İtalya oldu, Türkiye masrafları bile çıkartamadı         
16:22
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş         
14:00
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti         
11:58
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 16:52:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'de hedef sağlıklı bir gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement