Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe - Son Dakika

Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe

04.11.2020 17:18
Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin 2021 yılı mali bütçesi 702 milyon lira olarak kabul edildi.

Osmangazi Belediyesi'nin 2021 yılı mali bütçesi 702 milyon lira olarak kabul edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin kurumsal yapısı ve bütçesi ile en güçlü belediye olduğunu tüm Türkiye'nin bildiğini ifade ederek, "Bütçemizi en doğru şekilde kullanarak herkesin takdir ettiği önemli projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Performans ve Bütçe Programı, Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında, belediye meclis salonunda yapılan toplantıda '2021 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi', 702 milyon lira olarak onaylandı. 2021 yılı mali bütçesinde yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Bir önceki yıla göre 28 milyon liralık artışın olduğu bütçeden en büyük payı, 297 milyon 779 bin lira ile mal ve hizmet alım giderleri aldı. Toplam bütçenin yüzde 43'üne denk gelen mal ve hizmet alım giderlerinin ardından ikinci en yüksek pay ise 226 milyon 816 bin lira ile bütçenin yüzde 32'lik kısmını oluşturan sermaye giderlerine ayrıldı. Bütçenin yüzde 14'lük bölümünü oluşturan personel ve SGK giderlerine ise 97 milyon 262 bin lira ayrıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2021 yılı mali bütçesi ve belediye çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yatırım ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla Türkiye'de öncü belediyelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, yeni yılın bütçesini de en verimli şekilde kullanacaklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi'nin bütçesini en verimli şekilde kullandığını ve kurumsal yapısı en güçlü belediye olduğunu tüm Türkiye'nin bildiğini kaydeden Dündar, "Yaptığımız yatırımları bütün Bursa takdirle karşılıyor ve gururlanıyor. Paramız var ki, böylesine güçlü ve önemli yatırımları yapıyoruz. Osmangazi Meydanı, tek başına 200 milyon TL'lik bir proje. Bunun gibi birçok ciddi projemiz var. Bu projelerin hepsi, imrenilecek ve örnek alınacak projeler. Projeden de, bütçeden de işten de anlarız. Bizde paranın nereye gittiği bellidir. Çünkü, Osmangazi Belediyesi'nin disiplinli ve kurumsal yapısı vardır. 2021 bütçemiz de şehrimiz için hayırlı olsun" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Dündar, "Ülke olarak yine acı bir deprem yaşadık. Maalesef, deprem olduktan sonra dikkatler o konuya çevriliyor. Aslında her an depreme karşı uyanık ve tedbirli olmamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini de düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerle, bu afetlerden en az kayıpla kurtulabiliriz. Osmangazi Belediyesi olarak 2009 yılından bugüne kadar 14 bin 947 binaya yapı ruhsatı verdik. Yaklaşık 75 bin daireye ruhsat vermiş oluyoruz. Bu da ortalama 300 bin kişilik yeni bir şehir oluyor. Planlı ve sağlam binalar yaparsak inşallah sıkıntı yaşamayız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe
Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de hizmetlere dev bütçe - Son Dakika


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