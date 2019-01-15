Osmangazi'de Hurda Araç Temizliği
1 saat önce
- Osmangazi'de hurda araç temizliğiBURSA - Osmangazi Belediyesi, şehir içinde çürümeye terk edilen hurda araçları topluyor.
- Osmangazi
'de hurda araç temizliği
BURSA - Osmangazi Belediyesi
, şehir içinde çürümeye terk edilen hurda araçları topluyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, boş arazi, yol kenarı ve sokak aralarına terk edilen hurda araçları toplayarak çevre kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Altınova Mahallesi
'nde yer alan hurda aracın tehlike arz etmesi sebebiyle şasi numarasına bakarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildiren belediye ekipleri, araç sahibine ulaşamadı. Mahalle muhtarlığına bir ay sürelik taliken tebligat yapan Zabıta Müdürlüğü
, bu müddet dolduktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü
ile ortak çalışma yaparak aracı çekiciyle Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Soğanlı Şantiyesi'ne götürdü.
Hurda araçların zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler haline geldiğini ifade eden yetkililer, çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:51 Kaynak: İHA
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