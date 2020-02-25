Osmangazi'de judo heyecanı - Son Dakika
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Osmangazi'de judo heyecanı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Judo Turnuvası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

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Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Judo Turnuvası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.


Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'tan 28 takım katıldı. Yıldızlar, Ümitler ve Büyükler kategorilerinde toplam 350 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde ferdi müsabakalar yapıldı. Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Spora ve sporcuya ciddi yatırım yapan bir belediye olduklarını belirten Başkan Dündar, "İlçemizde 2 tane kapalı spor salonu, 5 yüzme havuzu ve bir tane de uluslararası atletizm salonuna sahibiz. Bunların yanı sıra her mahallede her yaşta insanın spor yapabileceği tesisleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Amatör branşların gelişmesine katkı sağlıyoruz. Osmangazi Belediyespor bünyesinde 14 branşta 2 bin 500 sporcuya sahibiz. 5 farklı branşta akademi açarak gençlerimizin spora yönelmelerini teşvik ediyoruz. Uluslararası Judo Turnuvası'nın da ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bütün sporcularımıza da başarılar diliyorum" dedi.


Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da Osmangazi Belediyesi'nin önemli bir turnuvaya ev sahipliği yaptığını belirterek, judo sporuna sağladığı katkılarından dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.


Sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz verdi. Başkan Dündar, Aysima Aydoğan isimli minik bir judocuya altın madalyasını verirken renkli görüntüler yaşandı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:39 Kaynak: İHA
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