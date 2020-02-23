Osmangazi'de judo rüzgarı dinmiyor - Son Dakika
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Osmangazi'de judo rüzgarı dinmiyor

18 dakika önce

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükselten Osmangazi Belediyespor, Judo Akademi sporcularıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları'na damga vurdu.

Osmangazi'de judo rüzgarı dinmiyor, System.String[]

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle her yıl kendini geliştirerek hedeflerini yükselten Osmangazi Belediyespor, Judo Akademi sporcularıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları'na damga vurdu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye Judo Federasyonu işbirliğiyle Sakarya'da düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Balıkesir gibi illerden toplam 152 sporcunun tatamiye çıktığı müsabakada, Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları göz doldurdu. Osmangazili 12 sporcunun Bursa İl Karması adına boy gösterdiği maçlarda 36 kilogramda Berfin Nur Karataş, 50 kilogramda Recep Turhan ve 52 kilogramda Kadriye Çakır birinci oldu. Bunun yanı sıra 38 kilogramda Eren Acar, 44 kilogramda Şirvan Fidan, 46 kilogramda Hüseyin Doktur ile 60 kilogramda Atakan Güçlü de üçüncülük kürsüsünde yer aldı.


Takım halinde 52 puan elde eden genç sporcular, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarının altını çizdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise genç judocuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
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