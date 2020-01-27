Osmangazi'de kaçağa izin yok - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde yeşil alan üzerine kaçak olarak inşa edilen prefabrik yapıyı yıktı.



Osmangazi Belediyesi, kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılar ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Yunuseli Mahallesi'ndeki ruhsatsız prefabrik yapı, iş makinesi ile yıkıldı. İmar planlarında yeşil alan olarak belirlenen arazi üzerine inşa edilen prefabrik yapının yıkımında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA