Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de kaldırım işgaline izin yok
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Osmangazi'de kaldırım işgaline izin yok

1 saat önce

Osmangazi'de kaldırım işgaline izin yokBURSA - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba bölgesinde yaşanan kaldırım işgaline karşı denetleme yaptı.

Osmangazi'de kaldırım işgaline izin yok

BURSA - Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba bölgesinde yaşanan kaldırım işgaline karşı denetleme yaptı. Kaldırımları işgal eden esnafın malları zabıta ekipleri tarafından toplandı. Eşyaların kaldırılmasıyla yaya trafiği rahatladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yol ve kaldırımları işgal edenlere izin vermiyor. Çarşamba bölgesinde kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetleme yapan zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafın ürünlerini toplayarak arabaya yükledi. Ekipler, kaldırımları işgal eden iş yerlerinin yol üzerinde bulunan masa, sandalye ve reklam tabelalarını da topladı. Vatandaşların ve esnafın daha temiz ve rahat bir ortamda yaşayabilmesi için gerçekleştirilen uygulama vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. İlçe halkı, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma sebebiyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta yetkilileri, kaldırımların yayalar için olduğunu belirterek, "Sık sık esnafları kaldırımları işgal etmemeleri konusunda uyarıyoruz. Tüm uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden esnaflar hakkında da yasal işlem yapıyoruz. Kaldırımların yayalar için yapıldığını unutmayalım. Vatandaşların, kaldırım işgal olduğu için yoldan yürüyerek hayatlarını tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

Osmangazi'de kaldırım işgaline izin yok

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi, Zabıta, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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