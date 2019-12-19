Osmangazi'de kaldırım işgâline taviz yok - Son Dakika
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Osmangazi'de kaldırım işgâline taviz yok

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi'de kaldırım işgâline taviz yok, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bütün sokak ve caddelerdeki kaldırımlara işyerleri tarafından malzeme, tabela ve ürün bırakılmaması için çalışma yürütüyor. Zabıta ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak bölgesinde yaptığı denetimlerde yaya ve araç ulaşımını engelleyerek vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek şekilde kaldırımları işgal eden esnafın mallarını kaldırdı. Ekipler, bazı iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırarak ulaşımı rahatlattı. Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yapılan denetimler sonrasında kaldırımlar, tamamen yayaların kullanımına açıldı. Vatandaşlar, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma sebebiyle belediye ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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