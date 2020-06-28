Osmangazi'de kaldırımlar düzenleniyor - Son Dakika

Osmangazi'de kaldırımlar düzenleniyor

Osmangazi Belediyesi, yayaların ve sürücülerin yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, yayaların ve sürücülerin yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi


Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, büyük bir özveriyle yürüttükleri çalışmalarla ilçenin dört bir yanındaki cadde ve sokakların asfaltlarını yenilerken, ihtiyaca göre beton parke taşı kaplama, bordür, kaldırım ve tretuvar çalışmaları da yapıyor. Belediye ekipleri, Soğukkuyu Mahallesi Fakülte Caddesi üzerindeki eskiyen kaldırımların yenilenmesi için tretuvar düzenleme ve kemer taşı kaplama çalışmaları başlattı. Yürütülen çalışma ile kaldırımlar güzelleşirken, yayalar için de daha güvenli hale getiriliyor.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazililerin daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamak adına yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini ifade ederek, "Osmangazi'de bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. Kaldırımları daha güvenli hale getirerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarının önüne geçmek bizim sorumluluk alanımızda. Ekiplerimiz, yürüttükleri kaldırım ve tretuvar çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalarının kolayca ulaşım sağlayabilmesi için rampa uygulamasına büyük özen gösteriyor. Yol bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunuyoruz" dedi. - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de kaldırımlar düzenleniyor - Son Dakika

Son Dakika

21:10 Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi 20:56 Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı 20:49 Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 19:27 Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:14 Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi 21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 17:13 Suriye'de YPG'li teröristler Suriye Milli Ordusu arasında şiddetli çatışma
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
20:33
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
20:29
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
20:28
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
20:24
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
20:18
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
20:11
CNN'in Brezilya'da görev yapan muhabiri canlı yayında gasp edildi
19:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 21:22:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'de kaldırımlar düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]