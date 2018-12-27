Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Kar Seferberliği

Osmangazi'de Kar Seferberliği

8 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, dağ bölgesinde yer alan köylerin kardan dolayı kapanan yollarını ulaşıma açtı.

Osmangazi'de Kar Seferberliği, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, dağ bölgesinde yer alan köylerin kardan dolayı kapanan yollarını ulaşıma açtı. Yollardaki karı küreyerek kaldıran belediye ekipleri, buzlanmaya karşı da bütün ana ve ara yollara solüsyon döktü.

Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için seferberlik başlattı. Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte bölgedeki çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, köy yollarının kapanmaması ve buzlanmaya karşı hummalı bir çalışma yürütüyor. Yiğitali, Kirazlı, Hüseyinalan, Süleymaniye, Mürseller, Bağlı, Soğukpınar, Büyükdeliller ve Küçükdeliller ile bölgedeki diğer köylerde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, köylere giden ana yollar ile ara sokaklardaki karı küreme araçları ve dozerler ile temizledi. Buzlanmaya karşı da tedbir alan Osmangazi Belediyesi, tün ana ve ara yollara solüsyon döktü.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da karla mücadele çalışmalarına katıldı. Yiğitali Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Dündar, " Bursa'da kar yağışı başladı. Kar yağışı bir yandan şehri güzelleştirirken bir yandan da hayatı zorlaştırıyor. Osmangazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir şekilde çalışıyoruz. 67 kişilik ekip, 24 adet iş makinası, (greyder, loder, jcb, vs) 1 adet tuz aracı, 2 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, 2 adet yalnızca kar küreme aracı ile 3 vardiya olarak 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle dağ bölgelerindeki mahallelerimiz kar yağışından etkilenmiş durumda. Ekiplerimiz Yiğitali Mahallesi'nde açma çalışmalarını sürdürüyor. Köye ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. Sokaklardaki karları da temizliyoruz. Buzlanmaya karşı da tüm ana ve ara yollara solüsyon döküyoruz" dedi.

Başkan Dündar, kamu kurumlarına da, kar ve buzlanmaya karşı kullanılmak üzere torba tuzlar dağıttıklarını ifade ederek, "Hazırlanan tuzların 200 tonu 25'er kiloluk torbalar halinde Valilik, Kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ile diğer kamu kurumlarına teslim edildi. Ayrıca ilçedeki tüm okullar, 136 muhtarlık ve diğer kamu kurumlarına ihtiyaç durumunda torba tuzlardan verilecek" diye konuştu.

Yiğitali Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız da, "Osmangazi Belediyesi her anımızda yanımızda. Hizmetten yana hiçbir sıkıntımız yok. Başkanımız Mustafa Dündar ve personelinden Allah razı olsun" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:05 Kaynak: İHA

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