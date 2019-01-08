Osmangazi'de Kar Seferberliği

Osmangazi Belediyesi, şehri etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri doğrultusunda aldığı önlemleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte uygulamaya başladı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan kar yağışı ile birlikte yolların ulaşıma kapanmaması için 3 vardiya olarak 24 saat görev yapıyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde 67 personel, 24 adet iş makinası, 1 adet tuzlama aracı ve 4 adet kar küreme aracı ile vatandaşların günlük hayatlarının aksamaması için özverili şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Çekirge, Alacahırka, Pınarbaşı, İvazpaşa, Doburca, Mollafenari ve Maksem Mahalleleri'nde yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı Osmangazi Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Başta ulaşım olmak üzere hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için ekiplerimiz 24 saat aralıksız hizmet veriyor. Şehrin yüksek kesimlerinde de özellikle buzlanmaya karşı çalışmalarımız sürüyor. Gece gündüz demeden çalışarak kar yağışının neden olduğu olumsuzlukları en aza indirmeye çalışacağız. Karla mücadele ekiplerimiz gündüz, akşam ve gece olmak üzere üç vardiya olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.