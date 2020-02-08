Osmangazi'de kar seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi'de kar seferberliği - Son Dakika

Osmangazi'de kar seferberliği

16 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşların mağdur olmaması için teyakkuza geçti.

Osmangazi'de kar seferberliği, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşların mağdur olmaması için teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, yoğun kar yağışının yaşandığı dağ bölgesindeki mahalleler ile ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerin yollarının kardan kapanmaması adına yoğun bir çalışma yürütüyor.


Osmangazi Belediyesi, ilk kar tanesinin yere düşmesiyle birlikte yolların ulaşıma kapanmaması adına adeta seferberlik başlattı. Özellikle kar yağışının daha yoğun yaşandığı Uludağ bölgesinde yer alan İnkaya, Kirazlı, Yiğitali, Tuzaklı, Süleymaniye, Bağlı ve Soğukpınar gibi mahalleler ile ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Mollafenari, Maksem, Alacahırka, Demirkapı gibi mahallelerde hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, yollardaki karı küreyerek buzlanmaya karşı solüsyon döktü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına katılarak, çalışmaları yerinde inceledi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi adına belediye ekiplerinin 24 saat görev yaptığını ifade ederek, "Tüm Bursa'nın sabırsızlıkla beklediği kar, kentimize yağdı. Kar, kış mevsiminin olmazsa olmazıdır. Berekettir ve güzelliktir. Kentimizi güzelleştiren ve bereket getiren karın, vatandaşlarımız için sorun olmaması adına belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şuan için ilçe merkezindeki yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Uludağ bölgesinde yer alan ve yoğun kar yağışının yaşandığı mahallelerimizin kardan dolayı kapanan yollarını açma çalışmalarımız devam ediyor. Yüksek kesimlerde yer alan mahallelerimizde de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca 25 kiloluk torbalar halinde hazırladığımız kaya tuzlarını, valilik, kaymakamlık, hastaneler, okullar, mahalle muhtarlıkları ve diğer resmi kurumlara dağıttık. Ekiplerimiz, gece boyunca da buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürecek. İnşallah herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamadan kar yağışının güzelliğini ve bereketini hep birlikte yaşamış olacağız" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:03 Kaynak: İHA
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