Osmangazi'de kimse sahipsiz değil - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, sokakta hayatını sürdüren ve korona virüs tedirginliği yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ön isimli vatandaşı, hastaneye götürüp tedavi ettirdikten sonra Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti.



Ülkemizde korona virüse yakalanan kişi sayısının artmasının ardından, İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan' vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarını sınırlandırdı. Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkamayarak ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ilçe sakinleri için özel bir ekip kurup, erzak yardımı ve günlük market ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olurken, sokaklarda yaşamını sürdüren ve korona virüs tedirginliği yaşayan 65 yaş ve üstü olan evsiz vatandaşları da sahipsiz bırakmıyor. İlçeyi adeta baştan aşağı dolaşarak evsiz vatandaşları tespit eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu vatandaşları ilk olarak Şehir Hastanesi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçiriyor. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan hastalar sağlık raporu ile birlikte Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim ediliyor.



Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı dolaylarında yaptıkları devriyede 69 yaşındaki Mehmet Ön isimli vatandaşın sokakta yaşamını sürdürdüğünü tespit etti. Evsiz vatandaşı, ilk olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne götüren ekipler, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından Mehmet Önü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne yerleştirilen Mehmet Ön, 14 gün karantina altında tutulacak. - BURSA