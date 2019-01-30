Osmangazi'de Klasik Müzik Ezgileri

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde Borusan Quartet sanatçıları Esen Kıvrak ile Özgür Bakın kemanda, Efdal Altun viyolada, Çağ Erçağ ise viyolonselde dinleyicilere eşsiz müzik ziyafeti sundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser renkli görüntülere sahne olurken, müziğin kültürel zenginliğini aktaran usta sanatçılar, çaldıkları eserlerle dinleyenleri mest etti. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda Borusan Quartet, Bursalı müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, belediye olarak yıl içerisinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Tarih ve kültürün müzikle, sanatla harmanlandığı kentimizi dünyaya tanıtmak başlıca hedeflerimizdendir. Müziğin evrensel tınılarının yüzyıllar öncesine dayanan tarihi mekanların kubbesinde yükselmesi, dinleyicilerimizin de tecrübeler elde etmesine fırsat sunacak. Oda Müziği Festivalimiz'in uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Festivalde dinleyiciler arasında yer alan Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan da, vatandaşların ilgisi karşısında oldukça mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Tarihi yapısı ile dikkat çeken kültür merkezimizde Borusan Quartet'i dinlemek bizleri oldukça büyüledi. Klasik müzikseverlerin hafta boyunca devam edecek konserleri kaçırmamalarını diliyorum. Böylesine güzel bir projeye imza attığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Borusan Quartet keman sanatçısı Esen Kıvrak ise festivalin konservatuvar öğrencileriyle müzikal paylaşımlar için önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, "Bu organizasyonda bulunmak bizler için çok özeldi. İstanbul'da böyle keyifli ortamlarda çalma şansını her zaman yakalayamıyoruz. İnsanların enerjisi, salonun akustiği oldukça keyifliydi. İnşallah Osmangazi Belediyesi'nin projesiyle birlikte Bursa'ya daha sık gelerek, dinleyicilerimiz ile bulaşacağız" dedi.