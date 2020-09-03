Osmangazi'de korona ile mücadelede taviz yok - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, ülke genelinde artan korona virüs vak'alarına karşı ilçedeki dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Küresel salgın son günlerde Türkiye'de yeniden artış gösterirken, sürecin başından itibaren örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, mücadelesini ilk günkü ciddiyetiyle sürdürüyor. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla 13 Marttan itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, başta halka açık alanlar olmak üzere, resmi kurum ve ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Belirlenen periyotlarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi'de bulunan siyasi partilerin il ve ilçe binalarını dezenfekte etti.

Korona virüs ile mücadeleye ara vermeden devam ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 13 Marttan itibaren mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlgili müdürlüklerimiz mesai gözetmeden çalışıyor. Bu fedakar çalışmalarımız, virüsten tamamen kurtulana dek devam edecek. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları sosyal alanların dezenfekte işlemlerine ağırlık veriyoruz. Virüs bizleri tehdit etmeye devam ediyor. Artan vak'a sayıları karşısında hemşehrilerimizin gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum. Bu salgını birlikte yeneceğiz" dedi. - BURSA