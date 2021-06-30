Osmangazi'de Kurban Satış ve Kesim Tesisinde kapasite artıyor - Son Dakika

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye'nin en modern ve hijyenik kurban satış ve kesim tesisinde hareketli günler yaşanıyor. Osmangazi Belediyesi, tesisi daha da büyütmek adına yoğun bir çalışma yürütürken, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan yetiştiricilerinin kurbanlık satmak için tercih ettiği adres, 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da Osmangazi'deki Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi oldu.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için Veysel Karani Mahallesi'nde Türkiye'nin en modern ve hijyenik kurban kesim tesisini inşa eden Osmangazi Belediyesi, dev tesisi daha da büyütüyor. 20 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 60 bin metrekareden oluşan dev tesisi 2019 yılında hizmete açan Osmangazi Belediyesi, hem Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan yetiştiricilerinin hem de kurbanlık almak isteyen vatandaşların bu modern tesisi tercih etmeleri ile birlikte tesisin kapasitesini arttırma karar aldı.

Kapasite 8 bin 570 hayvana çıkacak

Büyükbaş hayvanların en iri ırklarının konulması adına 2 bin 650 metrekare alan üzerine ek bölüm inşa edilmesi için çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. 24 kotradan oluşan yeni bölüm 570 hayvan kapasitesine sahip olacak. Ek bölümün de tamamlanmasıyla birlikte Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nin kapasitesi 5570 bini küçükbaş, 3 bini de büyükbaş olmak üzere toplam 8570'e çıkartılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurban kesim ve satış tesisindeki ek bölüm inşaat çalışmalarını inceledi. İnşa edilecek yeni bölümler hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Kurban Bayramı yaklaşırken, kentimize kazandırdığımız Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde hareketlilik yaşanmaya başladı. Burası, büyük bir tesis. 48 metrekarelik 116 küçükbaş kotrası ve 72 metrekarelik 140 büyükbaş kotrası olmak üzere toplam 256 kotra yer alıyor. Bu kotralarda 5 bin küçükbaş, 3 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 8 bin hayvan bulunuyor. Bu modern tesisimize her sene birçok yenilik ekliyoruz" dedi.

Büyükbaş hayvanların iri cinslerinin konulması için 24 kotradan oluşan yeni bölüm inşa ettiklerini ve çalışmalarda sona geldiklerini belirten Başkan Dündar, "Ek bölüm 570 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. Birkaç gün içerisinde çalışmalar tamamlanacak ve hayvanlar kotralardaki yerini alabilecek. Tesise ayrıca 2 bin metrekare alan üzerine hijyenik bir kesim yeri de inşa ediyoruz. Kesim yeri önümüzdeki yıl faaliyette olacak. Tesiste ayrıca vatandaşların ve hayvan satıcılarının kullanması için idari kısım, veteriner odası, duş ve tuvaletler, zabıta odası ve mescit de yer alıyor. Tesise toplam 400 metrekaren oluşan 4 adet yem deposu ile tesiste bulunan tüm padoklarda her kotra sahibinin kullanabileceği çoban yataklarını kazandıracağız" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ek bölüm inşaatındaki incelemelerinin ardından tesisteki hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi. - BURSA