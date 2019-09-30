Osmangazi'de kuşak törenine Servet Tazegül imzası

Osmangazi Belediye spor bünyesinde faaliyet gösteren Tekvando Akademi sporcularının kuşak terfi törenine Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli sporcu Servet Tazegül katıldı.



Osmangazi Belediyespor Tekvando Akademisi'ndeki başarılı sporculardan 115'i, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun üçüncü dönem kuşak terfi sınavını kazanarak bir üst kuşağa yükseldi. Acemler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleşen kuşak töreninde Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül, genç sporcularla bir araya geldi. Kuşak töreninde kız tekvandocuların gösterisini salonu dolduran vatandaşlar büyük ilgiyle izledi. Gösteri müsabakalarının ardından farklı yaş kategorilerinde kuşak terfi törenine geçildi.



Milli sporcu Servet Tazegül'ün yanı sıra Osmangazi Belediyesi Tesisler Müdürü Tamer Balaban ve Para-Tekvando Dünya Şampiyonu Bayram Kayan, sporculara kuşaklarını verdi. Beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve kırmızı-siyah kuşak almaya hak kazanan sporcuların heyecanına, salonda bulunan aileleri de ortak oldu. Hayali dövüş, eşli müsabaka ve tahta kırış gruplarında yükselen tekvandocular, 2019-2020 sezonunda Osmangazi Belediyespor'u minik, genç, yıldız kategorilerinde temsil edecek.



Tazegül'den Genç Sporculara Tavsiye



Sporculuk kariyerinde bütün hedeflerine ulaştığını belirten başarılı tekvandocu Servet Tazegül, antrenörlük yaparak milli takım için yeni sporcular yetiştirdiğini söyledi. Gençlerin kuşak terfi sınavında başarılı olmalarının kariyerleri açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Tazegül, "Osmangazi Belediyemiz'in genç sporcularının heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada çok küçük yaştaki sporcularımızı görmek bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Bu spora ne kadar erken yaşta başlanırsa o kadar avantajlı olunur. Esneklik ve teknik kapasite isteyen taekwondoda gençlerimizin antrenörlerinin sözünü dinlemesini, akıllı bir şekilde spor hayatlarına devam etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü sporun içinde olmak, dışarıdaki tatlı hayattan daha büyülü. Gençlerimize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.



Branşlarında terfi etmenin sevincini kuşaklarını havaya atarak yaşayan sporcular, daha sonra Servet Tazegül ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA