Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de metruk binalar tek tek yıkılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Osmangazi'de metruk binalar tek tek yıkılıyor

4 saat önce

Osmangazi Belediyesi, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaları tek tek yıkıyor.

Osmangazi'de metruk binalar tek tek yıkılıyor, System.String[]

2019 yılı içerisinde şuana kadar 80 metruk binayı yıkan belediye ekipleri, son olarak Hüdavendigar Mahallesi'nde yer alan iki katlı terkedilmiş binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can güvenliğini tehdit etmesi ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle yoğun şikayetlere konu olan Hüdavendigar Mahallesi 12. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Son yıkılan bina ile birlikte Osmangazi Belediyesi'nin 2019 yılında yıkmış olduğu metruk bina sayısı 80'e ulaştı. Belediye yetkilileri ilçedeki metruk binaların yıkımına devam edeceklerini ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Belediye olarak, kent merkezini oluşturan ilçemiz genelinde, halkın can ve mal güvenliği açısından metruk binaların oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Bu sorunun çözümü amacıyla da muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında şuana kadar 80 metruk binayı yıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:11 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz
Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız Davutoğlu'nun açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler Ahmet Davutoğlu ihraç kararına ilk yorumunu Twitter'dan yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de metruk binalar tek tek yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]