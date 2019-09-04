Osmangazi'de metruk binalar tek tek yıkılıyor

2019 yılı içerisinde şuana kadar 80 metruk binayı yıkan belediye ekipleri, son olarak Hüdavendigar Mahallesi'nde yer alan iki katlı terkedilmiş binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can güvenliğini tehdit etmesi ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle yoğun şikayetlere konu olan Hüdavendigar Mahallesi 12. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Son yıkılan bina ile birlikte Osmangazi Belediyesi'nin 2019 yılında yıkmış olduğu metruk bina sayısı 80'e ulaştı. Belediye yetkilileri ilçedeki metruk binaların yıkımına devam edeceklerini ifade etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların yıkılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Belediye olarak, kent merkezini oluşturan ilçemiz genelinde, halkın can ve mal güvenliği açısından metruk binaların oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Bu sorunun çözümü amacıyla da muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında şuana kadar 80 metruk binayı yıktık. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır" dedi.