Osmangazi'de Öğrenciler Bilgi Evleri'nde Yetişiyor

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın katılımı ile Akpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dönem Sonu Programı'na öğretmenlerin, velilerin ve vatandaşın ilgisi büyük oldu. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi, Demirkapı Şükran Gönenç Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi'nde eğitim gören toplam 136 öğrencinin yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.Etkinlik öncesi resim alanında yeteneklerini geliştiren öğrencilerin önemli gün ve haftalara ithafen yapmış oldukları çalışmaları inceleyen Başkan Dündar, daha sonra 20 kişiden oluşan izci gurubu ile dart oynadı.

DÜNDAR: "KÜLTÜRÜMÜZE VE İNANCIMIZA UYGUN EĞİTİM VERİYORUZ"

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Dündar, "Toplum olarak kendi değer ve kültürümüzle ileriye doğru gitmeliyiz. Osmangazi Belediyesi olarak eğitimi önemsiyor ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Osmangazi'ye bağlı 251 okulumuza maddi, manevi birçok destek sağlıyoruz. 2 anaokulu inşa ettik. Hacı Akkadın Tarman Ortaokulu ve Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kentimize kazandırdık. Bununla birlikte Bilgi Evlerimizde çocuklarımıza bizim kültürümüze, inancımıza uygun bir şekilde eğitim veriyoruz. İlk önce aileye sevgi ve saygıyı çocuklarımıza aşılıyoruz. Çünkü bir çocuk ailesini seviyorsa, bayrağını, mahallesini, ülkesini de sevecektir. İnşallah geleceğe daha emin ve güvenli adımlarla yürüyeceğiz. Ben tüm çocuklarımızı ve onlara destek veren ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.

Etkinlikte işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra şiir dinletisi, ritim gösterisi ve birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Aynı zamanda sema ve geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kıyafet gösterisi de gerçekleştiren öğrenciler, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Kep atma töreniyle büyük mutluluk yaşayan öğrencilere sertifikalarını, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti.