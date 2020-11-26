Osmangazi'de online ödeme kolaylığı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bugünlerde vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak önlemler almaya devam ediyor.

Mesken ve iş yerlerine ait emlak vergisinin 2020 yılı ikinci taksit ödemeleri, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Osmangazi Belediyesi, belediyeye ait bütün ödemelerin vatandaşların vezneye gitmelerine gerek kalmadan e-belediye sistemi üzerinden yapılabileceğini hatırlattı. vatandaşlar, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerini Osmangazi Belediyesi'nin www.osmangazi.bel.tr internet sitesi üzerinden online olarak günün 24 saati ödeyebilecek. Bunun yanı sıra emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Osmangazi Belediyesi'nin merkez bina, Demirtaş ve Emek'teki vezneleri, 28 Kasım Cumartesi ile 29 Kasım Pazar günleri de açık olacak.

Osmangazi Belediyesi'nin resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden e-belediye hizmeti verildiğini hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Vatandaşlarımız, ödemelerini koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmadan www.osmangazi.bel.tr adresine girip yapabilir. Vatandaşlarımızın sağlığı için e-belediye hizmetlerine önem veriyoruz. Belediye olarak pandemi döneminde vergi ödemelerinden, yardım başvurularına, eğitimden kültür faaliyetlerine kadar birçok hizmetini online ortama taşıdık. Binlerce vatandaşımız, salgın sürecinde evden çıkmalarına gerek kalmadan işlemlerini e-belediye sistemi üzerinden yapıyor. Mevcut 11 veznemizde yapılan ödemelerden daha fazlasının e-belediye üzerinden yapıldığını görüyoruz. Yani tahsilatlarımızın yüzde 70'i online olarak gerçekleşiyor. E-belediye hizmetinden faydalanarak sosyal teması ve yoğunluğu azaltabiliriz" dedi. - BURSA