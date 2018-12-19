Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Pazar Yerlerine Tartı Kontrol Noktası

Osmangazi'de Pazar Yerlerine Tartı Kontrol Noktası

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında tartı kontrol istasyonları kurarak, vatandaşlara güvenilir alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Osmangazi'de Pazar Yerlerine Tartı Kontrol Noktası, System.String[]
Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında tartı kontrol istasyonları kurarak, vatandaşlara güvenilir alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında rutin kontrollerin yanı sıra tartı kontrolü uygulamasını da başlatarak ilçe halkının gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesine yardımcı oluyor. Vatandaşlar, pazarcı esnafından satın aldığı ürünlerin gramajlarından şüphelenmesi halinde belirli noktalarda kurulan tartı kontrol istasyonlarında malzemelerini tartabiliyor. Eksik tartan esnafa cezai müeyyide uygulanıyor.

Vatandaşlar ile esnaf arasındaki güveni daha da sağlamlaştırmayı hedefleyen bu uygulamayı alışveriş yapan vatandaşlar kadar pazarcı esnafı da memnuniyetle karşıladı. Osmangazi Belediyesi'nin bu uygulamasını çok yerinde bulduklarını belirten vatandaşlar, "Pazardan aldığımız bazı ürünlerin gramajından şüphe ediyoruz. Osmangazi Belediyesi'nin tartı kontrolüyle endişelerimiz ortadan kalkıyor. Böylece daha güvenli ve huzurlu alışveriş yapabiliyoruz" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:49 Kaynak: İHA

Zabıta, Osmangazi Belediyesi, Güncel
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