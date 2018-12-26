Osmangazi'de Pazarlar Modernleşiyor

Osmangazi Belediyesi, soğuk ve yağışlı kış aylarında hem pazarcıların hem de vatandaşların mağdur olmaması adına ilçedeki açık pazar alanlarının üstünü tek tek kapatıyor. Sokak alışverişi kültürünün vazgeçilmez merkezlerinden pazarları daha modern ve hijyenik hale getirmek için önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'ndeki mevcut pazar alanını da kapalı hale getiriyor. Temeli geçtiğimiz Temmuz ayında atılan pazar yeri toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Pazar yerinde zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimler yer alacak. 200 pazarcı esnafının faydalanacağı Panayır Kapalı Pazar Yeri, esnaf ve vatandaşın yaşamını kolaylaştırarak, alışverişe konfor getiren bir tesis olacak. Pazar yerinde çelik kolon ve kirişlerin montajı tamamlanmak üzere. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından salı günleri aynı noktada açık alana kurulan mevcut semt pazarı bu tesise taşınacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahallelerde yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına hizmet ürettiklerini ifade ederek, "Bu hizmetlerimizden en önemlileri, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran, yapıldığı mahalleye prestij katan, bölgeyi cazibe merkezi haline getiren kapalı pazar alanı yatırımlarımızdır. Vatandaşlarımızın hayatına konfor ve mutluluk getiren, çocuklarımızın yüzünü güldüren hizmetler bizim yüz akımızdır. Bu ilhamla projeler üretiyoruz. Osmangazi'de 56 pazar alanımız var. Bu pazar alanlarından 7 bin 500 pazarcı esnafımız faydalanıyor. 16 kapalı pazar alanımız bulunuyor. Yunuseli ve Emek mahallelerimizdeki pazar alanlarını da kapalı hale getiriyoruz. Demirtaş, Geçit ve Emek'te yeni pazar alanlarını hizmete açacağız. 2019 yılının ilk aylarında Panayır Kapalı Pazar Yerini hizmete açarak mahalle halkının hizmetine sunacağız. Panayır halkımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.