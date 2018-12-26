Osmangazi'de Pazarlar Modernleşiyor

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Panayır Kapalı Pazar Yeri inşaatı devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Panayır Kapalı Pazar Yeri inşaatı devam ediyor.



Osmangazi Belediyesi, soğuk ve yağışlı kış aylarında hem pazarcıların hem de vatandaşların mağdur olmaması maksadıyla ilçedeki açık pazar yerlerinin üstünü tek tek kapatıyor. Sokak alışverişi kültürünün vazgeçilmez merkezlerinden pazarları daha modern ve hijyenik hale getirmek için önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'ndeki mevcut pazar alanını da kapalı hale getiriyor. Temeli geçen temmuz ayında atılan pazar yeri toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Pazar yerinde zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimler yer alacak. 200 pazarcı esnafının faydalanacağı Panayır Kapalı Pazar Yeri, esnaf ve vatandaşın hayatını kolaylaştırarak, alışverişe konfor getiren bir tesis olacak. Pazar yerinde çelik kolon ve kirişlerin montajı tamamlanmak üzere. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından salı günleri aynı noktada açık alana kurulan mevcut semt pazarı bu tesise taşınacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahallelerde refah seviyesini üst seviyeye çıkarmayı arzu ettiklerini söyleyerek, "Bu hizmetlerimizden en önemlileri, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran, yapıldığı mahalleye prestij katan, bölgeyi cazibe merkezi haline getiren kapalı pazar alanı yatırımlarımızdır. Vatandaşlarımızın hayatına konfor ve mutluluk getiren, çocuklarımızın yüzünü güldüren hizmetler bizim yüz akımızdır. Bu ilhamla projeler üretiyoruz. Osmangazi'de 56 pazar alanımız var. Bu pazar alanlarından 7 bin 500 pazarcı esnafımız faydalanıyor. 16 kapalı pazar alanımız bulunuyor. Yunuseli ve Emek mahallelerimizdeki pazar alanlarını da kapalı hale getiriyoruz. Demirtaş, Geçit ve Emek'te yeni pazar alanlarını hizmete açacağız. 2019 yılının ilk aylarında Panayır Kapalı Pazar Yeri'ni hizmete açarak mahalle halkının hizmetine sunacağız. Panayır halkımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - BURSA

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