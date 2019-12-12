Osmangazi'de Pazarlar Modernleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmangazi'de Pazarlar Modernleşiyor - Son Dakika

Osmangazi'de Pazarlar Modernleşiyor

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ndeki açık pazar yerinin üstünü kapatarak mahalleye modern bir pazar alanı kazandırıyor.

Osmangazi'de Pazarlar Modernleşiyor, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ndeki açık pazar yerinin üstünü kapatarak mahalleye modern bir pazar alanı kazandırıyor. 2 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar alanından yaklaşık 140 pazarcı esnafı faydalanacak.


Sokak alışverişi kültürünün vazgeçilmez merkezlerinden pazarları daha modern ve hijyenik hale getirmek için önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, kapalı pazar alanlarına bir yenisini ekliyor. Özellikle kış aylarında, pazarcı esnafı ve vatandaşların mağdur olmaması için ilçedeki açık pazar alanlarının üstünü tek tek kapatan Osmangazi Belediyesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'ndeki mevcut açık pazar alanını da kapalı ve modern hale getirdi.


Toplam 2 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar alanından yaklaşık 140 pazarcı esnafı faydalanacak. Pazarcı esnafının rahat şekilde mallarını taşıyabilmesi için 2 araç giriş çıkış kapısının yer alacağı pazar alanında, yayalar için ise ayrı bir giriş yer alacak. Pazar alanı, pazar kurulmadığı zamanlarda ise otopark olarak kullanılarak bölgedeki trafik sıkıntısına da çare olacak. İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan kapalı pazar alanında çatı kaplama çalışmaları devam ediyor.


Şehrin ahengini bozan pazar alanlarını yeniden düzenleyerek alışveriş anlayışına konfor ve kalite getirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışverişler yapması, pazarcı esnafımızın da modern bir yerde hizmet vermesi için kapalı pazar yerleri inşa ediyoruz. Modern mimariyi uyguladığımız pazar alanlarımız vatandaşlarımıza ve esnafımıza kullanım kolaylığı getirecek. Emek Zekai Gümüşdiş Mahallemiz'de de mevcut açık pazar alanını dönüştürerek kapalı pazar yeri kazandırıyoruz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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