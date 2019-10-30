Osmangazi'de sıfır kaldırım işgali

Kaldırımlar yayalara kaldı

BURSA - Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerine karşı yürüttüğü çalışmalar ile kaldırımların asıl sahibi olan yayalara bırakılmasını sağladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bütün sokak ve caddelerdeki kaldırımlara iş yerlerince malzeme, tezgah ya da ürün bırakılmaması için seferber oldu. İlçe genelinde sıfır kaldırım işgalini sağlamak adına zabıta ekipleri ilçe genelinde yaptığı denetimleri sıklaştırdı. Esnaf ilk sözlü olarak uyarılıyor, ihtarlara uymayan esnafa ise cezai müeyyide uygulanıyor. Denetimler neticesinde esnafların büyük çoğunluğunun kaldırımlarda bulunan ürün, malzeme ve eşyalarını dükkanlarının içine aldığı gözlerden kaçmadı. Zabıta ekipleri, her gün düzenli olarak denetimler yaparak, işgalden temizlenen kaldırımlara esnaf tarafından yeniden eşya konulmasına fırsat vermiyor. Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgalinin sebep olduğu sıkıntıları anlatmak ve esnafın bu konuda dikkatli olmasını sağlamak için 100 bin el broşürü bastırarak ilçedeki bütün esnafa dağıttı.

İşgalden temizlenmesinin ardından vatandaşlar kaldırımları rahat bir şekilde kullanırken, esnaf da bu durumundan kendileri açısından faydalı olduğunu dile getirdi. Demirtaş bölgesi esnaflarından Akif Aydemir, vatandaşların kaldırım yerine yoldan yürüdüğünü ve dolayısıyla dükkanların önünden geçmediğini belirterek, "Kaldırımdan yürüyemediği için vatandaş dükkanın önünden geçmiyor ve bizim ne sattığımızı göremiyor. Bazı iş yerleri öyle bir işgal yapıyor ki dükkana giriş yeri kalmıyor. Herkes kendi dükkanının önüne dikkat edip işgal yapmazsa hem vatandaş hem de esnaf için daha güzel olur. Esnafımız sadece kendini değil vatandaşlarımızı da düşünmeli. Bebek arabası olan vatandaşlarımızın işgal nedeniyle kaldırımları kullanamadığını görüyoruz. Osmangazi Zabıta ekipleri bu konuda oldukça hassas davranıyor. Yaptıkları denetimler ile kaldırımların işgalden temizlenmesini sağladılar. İnşallah esnaf arkadaşlarımız bundan sonra daha duyarlı olur ve kaldırımlar her zaman böyle boş ve düzenli kalır" dedi.

Demirtaş bölgesindeki bir diğer esnaf Sinan Zengin de, zabıta memurlarının kaldırım işgaline karşı yürüttükleri mücadelenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Kaldırımlar, esnaf eşya koysun diye değil, vatandaşlar yürüsün diye yapılıyor. Bizim esnaf olarak zabıta memurlarına yardımcı olmamız gerekiyor. Kurallara uymalıyız. Kaldırımda vatandaş olmazsa dükkana girecek insan da olmaz" diye konuştu.