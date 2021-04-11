Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği - Son Dakika

Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği

11.04.2021 13:24

Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği Osmangazi'de sofralar ayrı, gönüller bir Korona virüs sebebiyle yaşanan olumsuzlukların etkisini azaltmak için yardım ve paylaşımları ciddi şekilde artıran Osmangazi Belediyesi, 371 bini aşkın sıcak yemek paketi,...

Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği

Osmangazi'de sofralar ayrı, gönüller bir

BURSA - Korona virüs sebebiyle yaşanan olumsuzlukların etkisini azaltmak için yardım ve paylaşımları ciddi şekilde artıran Osmangazi Belediyesi, 371 bini aşkın sıcak yemek paketi, erzak paketi ile somuncu baba ekmeğini vatandaşlarla buluşturacaklarını açıkladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 'Osmangazi'de sofralar ayrı, gönüller bir' sloganı ile Ramazan ayında özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapacakları çalışmaları paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgına karşı özellikle temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardım çalışmalarıyla Avrupa ülkelerine örnek gösterilen Osmangazi Belediyesi, Ramazan ikliminin ruhuna yakışır şekilde yaşanması için büyük çaba sarf ediyor. Osmangazi Belediye Başkan Mustafa Dündar, bu kapsamda Ramazan ayı boyunca ana yemeği, çorbası, ekmeği, tatlısı ve garnitürü ile birlikte 100 binin üzerinde sıcak yemek paketlerini vatandaşlarla paylaşacaklarını belirtti. Sabah ve akşam olmak üzere Somuncu Baba Gönül Fırını'nda pişirilen 255 binin üzerinde sıcak somun ekmeğinin de sofralarla buluşacağını kaydeden Mustafa Dündar, ayrıca, temel besin gıdalarının yer aldığı 16 binin üzerinde erzak paketini de ihtiyaç sahiplerinin hanelerine teslim edileceklerini söyledi. Dündar, korona virüse yakalanan, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli vatandaşlardan gelen talebe göre evlere sıcak yemek dağıtımının devam edeceğini de belirterek, "Ekstra talepler dışında Ramazan ayında toplamda 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve ekmek vatandaşlarla paylaşılmış olacak" dedi.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, her gün 18.00-19.00 saatleri arasında Elmasbahçeler Otoparkı, Soğanlı Kültür Merkezi, Eskici Mehmet Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ile Sakarya Kimsesizler Aşevi'nde sıcak yemek dağıtımı yapacak. Şehirleri şenlendiren, sofraları bereketlendiren 11 ayın sultanı Ramazan ayını bu yıl salgın sebebiyle her zaman olduğundan farklı karşıladıklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ancak oruç ve ibadet ayı olmasının yanı sıra paylaşmanın, bereketin, huzurun, kardeşliğin ayı olan Ramazan ikliminin özünden hiçbir şey kaybetmediğini belirtti.

Gönüllerin ilahi rahmetle dolduğu, herkesin hayırda yarıştığı, af ve mağfiret ayı Ramazan'a ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Burası Osmangazi, burası 7 kıta 72 millete adalet, eşitlik, barış, huzur, yardımlaşma ve paylaşım götüren Osman Gazi'nin adını taşıyan, büyük bir medeniyetin eşiği. Yüzyıllardan beri atalarımızdan devraldığımız yardımlaşma geleneğimizi, kültürümüze ve inancımıza yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Soframızdan bereket, hanemizden huzur ve sağlık eksik olmasın. Allah, oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin, hayırlı Ramazanlar" diye konuştu.

Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği
Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği

Osmangazi Belediyesi, Koronavirüs, Osmangazi, Ramazan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Osmangazili vatandaşlara 371 bin sıcak yemek, erzak paketi ve somun ekmeği - Son Dakika


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