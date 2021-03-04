Osmangazi'de sosyal tesisler kapılarını açtı - Son Dakika

Osmangazi'de sosyal tesisler kapılarını açtı

04.03.2021 14:59
Osmangazi'de sosyal tesisler kapılarını açtı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının COVİD-19 salgınıyla mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine ilişkin düzenlemelerinin ardından sosyal tesislerinin kapılarını yeniden vatandaşa açtı.

Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının COVİD-19 salgınıyla mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine ilişkin düzenlemelerinin ardından sosyal tesislerinin kapılarını yeniden vatandaşa açtı.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının sıkı bir şekilde uygulandığı tesislerde, sabah 09: 00 ile akşam 19: 00 saatleri arasında kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kontrollü normalleşme" düzenlemeleriyle ilgili açıklamalarının ardından Osmangazi Belediyesi'nin Değirmen, Sarıalan, Gökdere, Haraççıoğlu ve Soğukkuyu sosyal tesisleri hizmete açıldı. Sümbüllü Bahçe Konağı ise, yasakların uygulandığı süreçte başlatılan bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede müdavimlerini ağılayacak.

Covid-19 salgını süreciyle birlikte tedbirleri en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, maske, mesafe ve temizlik konusunda adeta seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Bu süreçte, belediye bünyesindeki sosyal tesisleri de kapattıklarını söyleyen Başkan Dündar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart 2021 itibariyle "kontrollü normalleşme" sürecine geçildiğini açıklamasıyla birlikte, sarı kategoride yer alan Bursa'da restoran ve kafe gibi toplu hizmet veren yerler açıldı. Bizler de, vatandaşlarımızın sağlığı için tedbirleri en üst seviyede tutarak tesislerimizi açma kararı aldık. Yüzde elli kapasiteyle hizmet vermeye başlayan tesislerimizde, HES kodu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle dikkat ediliyor. Kontrollü normalleşme sürecinde aldığımız güçlü tedbirlerle hemşerilerimizi sosyal tesislerimize bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'de sosyal tesisler kapılarını açtı
Osmangazi'de sosyal tesisler kapılarını açtı
Osmangazi'de sosyal tesisler kapılarını açtı

Osmangazi Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de sosyal tesisler kapılarını açtı - Son Dakika


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