Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park - Son Dakika

Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park

28.02.2021 13:32

Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler'de 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Parkı açılış için gün sayıyor.

Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler'de 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Parkı açılış için gün sayıyor. Çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı tesis, Bursalıların yeni eğlence merkezi olacak.

Bütçesini en verimli ve etkin şekilde kullanmasının neticesinde yatırımlarını tüm dünyanın ekonomik kriz yaşadığı pandemi döneminde dahi sürdüren Osmangazi Belediyesi, Hamitler'de inşa ettiği Macera Parkı Bursalılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulan Macera Parkı, 'Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı' olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, 'merkez kule, ahşap macera parkuru zip coaster, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak. Ayrıca parkta bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak.

Parkta spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için özel bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunuyor. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanan proje kapsamında bölge ağaçlarla yeşillendirildi.

Çalışmalarda sona gelindi

Salgının ardından normal yaşantılarına dönecek olan vatandaşların, özellikle de gençlerin virüssüz günlere kavuşmanın verdiği mutlulukla gönüllerince eğlenmesini sağlayacak olan Macera Park inşaatındaki çalışmalarda sona gelindi. Parktaki yürüyüş yollarına granit bazalt kaplı kemer taşı döşeyen ekipler, çocuk oyun alanının zeminini ise kauçukla kapladı. Tesisin girişi araç girişi için düzlenerek asfalta hazır hale getirildi. Macera Parkı içerisinde yer alan tesislerdeki ince işçilikler devam ederken, otopark alanının asfaltlanması ve giriş kapısının takılmasının ardından dev proje yaz aylarının başında hizmete açılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Macera Parkı'nın gençlerin heyecan dolu anlar yaşayacağı, vatandaşların ise aileleri ile güzel gün geçirebileceği bir tesis olacağını söyledi. Tesisteki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Dündar, "Macera Pakı, içerisinde yer alacak oyun grupları, tırmanma üniteleri ve çevre düzenlemeleri ile spor ve eğlenceyi bir arada buluşturacak. Yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak bu tesisin ilçemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park
Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park
Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park
Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park
Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park
Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park
Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park

Osmangazi Belediyesi, Ekonomik Kriz, Osmangazi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de spor ve eğlencenin adresi Macera Park - Son Dakika


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