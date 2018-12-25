Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

11 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi Güneştepe Mahallesi, Yaman Caddesi, 10. Güney Sokak, Yunuseli Mahallesi, Hüseyin Kanalıcı Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Dizdar Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 27 Aralık tarihinde 08: 00 -18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:26 Kaynak: İHA

Bursa, Osmangazi, Güncel
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