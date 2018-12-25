Osmangazi'de Su Kesintisi
11 dakika önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi Güneştepe Mahallesi, Yaman Caddesi, 10. Güney Sokak, Yunuseli Mahallesi, Hüseyin Kanalıcı Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı, Dizdar Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 27 Aralık
tarihinde 08: 00 -18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:26 Kaynak: İHA
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