Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

36 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.

Osmangazi'de Su Kesintisi, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı açıklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:42 Kaynak: İHA

Panayır mahallesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Devlet Bahçeli: Yıldırım, Belediye Başkanı Olursa İstifa Edip Etmeyeceğine O Zaman Karar Verir Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Son Dakika! Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Son Dakika! TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:18:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]