Osmangazi'de Su Kesintisi
36 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Pınar Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi
İlçesi Panayır Mahallesi Pınar
Caddesi'nin DOSAB tarafında kalan sokaklarda ve civarında 27.12.2018 tarihinde, 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı açıklandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:42 Kaynak: İHA
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