Osmangazi'de Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Sakarya Mahallesi
ve civarında 4 Şubat - 28 Şubat
tarihleri ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:55 Kaynak: İHA
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