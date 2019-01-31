Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında 4 Şubat - 28 Şubat tarihleri ve 08.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Bursa, Osmangazi, Güncel
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