Osmangazi'de Su Kesintisi
28 dakika önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Eğitim Mahallesi ve civarında 06.02.2019 - 20.02.2019 tarihleri ve 08: 00 ile 18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:33 Kaynak: İHA
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