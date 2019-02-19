Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Hüdavendigar Mahallesi Bent ve Dikkaldırım caddeleri ve civarında, 20 Şubat Çarşamba ve 21 Şubat Perşembe tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Osmangazi, Güncel
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