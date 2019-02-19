Osmangazi'de Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Hüdavendigar Mahallesi Bent ve Dikkaldırım caddeleri ve civarında, 20 Şubat Çarşamba
ve 21 Şubat Perşembe tarihlerinde 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:33 Kaynak: İHA
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