Osmangazi'de Su Kesintisi
44 dakika önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi
İnönü Caddesindeki Yasemin Park, Bahçeşehir Koleji, Sinpaş
G.Y.O. siteleri ve civarında 12.03.2019 tarihinde 09: 00 - 14: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:31 Kaynak: İHA
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