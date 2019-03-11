Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

44 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi'de Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesindeki Yasemin Park, Bahçeşehir Koleji, Sinpaş G.Y.O. siteleri ve civarında 12.03.2019 tarihinde 09: 00 - 14: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti Ege Denizinde Korkutan Deprem

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]