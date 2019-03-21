Osmangazi'de Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından Veysel Karani
Mahallesi Köşk
Caddesi, İnönü Caddesi, Nazlı Cadde ile Küçükbalıklı Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 22 Mart
Cuma günü 08.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:31 Kaynak: İHA
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