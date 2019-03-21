Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

1 saat önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından Veysel Karani Mahallesi Köşk Caddesi, İnönü Caddesi, Nazlı Cadde ile Küçükbalıklı Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 22 Mart Cuma günü 08.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Köşk, Bursa, Osmangazi, Güncel
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