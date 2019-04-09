Osmangazi'de Su Kesintisi
58 dakika önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:31 Kaynak: İHA
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş
Caddesi, 800. Sokak, 299. Sokak, Yaman Caddesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi, Hüseyin Kanalıcı Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan
Bulvarı arasında kalan bölgede ve civarında 10.04.2019 tarihinde, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
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