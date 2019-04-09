Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Su Kesintisi

Osmangazi'de Su Kesintisi

58 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yunuseli Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi, 800. Sokak, 299. Sokak, Yaman Caddesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi, Hüseyin Kanalıcı Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasında kalan bölgede ve civarında 10.04.2019 tarihinde, 08: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:31 Kaynak: İHA
Bursa, Osmangazi, Güncel
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